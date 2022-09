Renato Schifani è il nuovo presidente della Regione. Cateno è secondo. Flop del centro-sinistra. M5S primo partito alle Politiche

Renato Schifani, sostenuto dal Centrodestra, sarà il nuovo presidente della Regione. Vince con circa il 40% e oltre una decina di punti di scarto. Lo scrutinio va a rilento ma c’è una forbice molto ampia rispetto al secondo, cioè Cateno De Luca, che è in parte la sorpresa di queste elezioni regionali. Va male il centrosinistra: la candidata Caterina Chinnici naviga intorno al 15%, poco dietro il candidato del M5s Nuccio Di Paola. Al momento il primato, come lista, se lo contendono M5s, FdI e Cateno De Luca ma per avere un quadro chiaro bisognerà attendere i risultati definitivi.

Il centrodestra, comunque, dovrebbe avere la maggioranza in Assemblea siciliana. “E’ una vittoria di tutto il centrodestra, tutti i partiti supereranno la soglia del 5% – dice Schifani ai giornalisti facendo il segno di vittoria con le dita – Ne sono felice perché ci sarà stabilità. Una maggioranza abbastanza qualificata rafforzerà l’azione del governo anche perché tutti avranno pari dignità, al di là dell’entità dei consensi che certo influiranno sulla composizione della giunta, ma ribadisco che sarà il governo delle competenze”. Ammette la sconfitta De Luca che, nonostante gli exit poll lo davano in svantaggio di 13 punti, sperava che i dati reali ribaltassero le previsioni contando sul voto disgiunto, che c’è stato ma minimale. “Io ho perso, ma penso che i siciliani non abbiano vinto”.

Bocche cucite nel Pd mentre nel M5s la delusione per il quarto posto di Di Paola è compensata dall’ottimo risultato della lista per le nazionali nei collegi uninominali, piazzandosi prima nell’Isola, ed eleggendo due parlamentari: Davide Aiello alla Camera e Dolores Bevilacqua al Senato. Riesce a conquistare due parlamentari nell’uninominale anche la lista ‘Sud chiama Nord’ di Cateno De Luca sindaco d’Italia, che piazza a Roma Dafne Musolino e Francesco Gallo. Quattordici su 18 i collegi che vanno al centrodestra.

È il Movimento 5 stelle il partito più votato in Sicilia al Senato. Quando mancano all’appello ancora i risultati di 17 delle 5.298 sezioni, il partito di Giuseppe Conte è dato al 27,2%, seguito da Fratelli d’Italia che collezionano un 18,4%. Terza forza Sud chiama Nord, la sorpresa di queste elezioni: la lista creata dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, che corre per la presidenza della Regione Siciliana, è riuscita a fare eleggere una senatrice, Dafne Musolino, mettendo insieme il 13,1% e riuscendo a superare il Pd (11,8%). Forza Italia è al 10,7%, la Lega al 5,07% e il tandem Azione-Italia viva al 4,5%.