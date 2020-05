Regione: Buttafuoco assessore tecnico Lega? Sgarbi lo "benedice" nella live di RagusaOggi - Ragusa Oggi

Regione: Buttafuoco assessore tecnico Lega? Sgarbi lo “benedice” nella live di RagusaOggi

“Pietrangelo Buttafuoco assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana? Sarebbe straordinario”. Arriva durante la diretta della pagina social di RagusaOggi.it la “benedizione” da parte dell’on. Vittorio Sgarbi rispetto alle voci, sempre più insistenti, che vorrebbero il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco indicato come possibile assessore tecnico per l’Assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana. Sarebbe il successore del compianto Sebastiano Tusa, morto a causa di un incidente aereo. E Buttafuoco, che è siciliano, potrebbe essere un valido successore essendo una personalità di spicco del mondo della cultura italiana oltre che un amante della propria terra pur se vive fuori dall’isola ormai da anni. Occorrerà vedere cosa ne pensa davvero Matteo Salvini anche se sembra che il sen. Stefano Candiani, voglia continuare a puntare sul nome che è già uscito nei giorni scorsi, Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo. Sgarbi spiega che Buttafuoco sarebbe l’uomo giusto.

“Io credo che sia una scelta straordinaria. In Italia – ribadisce il critico d’arte riferendosi a Buttafuoco – ci sono pochi intellettuali che operano come lui. Inoltre è anche siciliano. Se dunque la Lega riuscisse a convergere sul suo nome o su nomi di tale levatura, a mio avviso farebbe bene”.

E sulle critiche arrivate al governatore Musumeci sul fatto che proprio un assessorato così importante, tra l’altro con dentro anche l’identità siciliana, vada proprio alla Lega, partito che fino a qualche anno fa è stato ostile al Sud, Sgarbi manifesta un ragionamento politico: “E dove è lo scandalo? La Lega anche in Sicilia ha preso tanti voti, il 10-12% e Musumeci fa bene a confrontarsi con una forza politica che rappresenta il voto reale del popolo. La politica deve tenerne conto e Musumeci deve semplicemente valutare una persona di qualità indiscutibile per quel posto di assessore. E Buttafuoco lo sarebbe, così come lo sarebbe lo stesso Candiani che era responsabile del Fondo Religioso. Fare il ragionamento opposto, cioè dire che la Lega, in quanto tale, non può avere diritto all’Assessorato alla Cultura, è da ignoranti. E’ razzismo al contrario”.

E alla domanda di Enzo Scarso, direttore di Ragusaoggi, sul fatto che sull’altare della politica è stato sacrificato il nome di Patrizia Valeria Livigni, moglie dell’ex assessore Tusa e in predicato di ricevere qualche mese fa l’incarico di assessore regionale, Sgarbi spiega che “la Livigni è sicuramente una bella personalità ma ha più forza Buttafuoco o la Buongiorno solo per fare degli esempi”.

