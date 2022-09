Regionali: confermati Giorgio Assenza (Fdi) e Nello Dipasquale (Pd), si attendono i dati per gli altri due seggi

Già festeggia Giorgio Assenza, esponente di Fratelli d’Italia, è nuovamente deputato all’Assemblea Regionale Siciliana. Stessa cosa anche Nello Dipasquale, del Partito Democratico. Entrambi per la terza volta consecutiva. Lo spoglio dei dati elettorali non si è ancora concluso ma questi due seggi, grazie al numero di preferenze ottenute, sono certi sia per Assenza che per Dipasquale. Assenza si è detto pronto, essendo al terzo mandato si è detto pronto a ricoprire anche la carica di presidente dell’Ars qualora gli venisse chiesto dalla coalizione.

Gli altri due seggi sono ancora da attribuire. Uno va al Movimento 5 Stelle ma c’è ancora un testa a testa tra Stefania Campo e Piero Gurrieri. L’altro seggio se la stanno giocando, per pochi voti, o Paolo Monaca della lista “Sud chiama Nord” riferita a Cateno De Luca oppure Ignazio Abbate che grazie alle sue preferenze, ha fortemente contribuito a far superare lo scoglio del 5% della lista Nuova Dc. Non appena si avranno maggiori dati si potranno stabilire con certezza i due seggi.