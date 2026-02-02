Una giornata densa di inaugurazioni e significati quella di lunedì 2 febbraio nel territorio ibleo, dove l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni sarà protagonista di un tour istituzionale che toccherà cinque Comuni e altrettante strutture sanitarie strategiche. Al centro dell’agenda, il rafforzamento della sanità territoriale, dell’emergenza-urgenza e dei servizi dedicati alle fragilità, in attuazione delle […]
Referendum costituzionale 2026: come votare dall’estero per lavoro, studio o cure mediche
02 Feb 2026 12:24
Anche chi si trova all’estero potrà votare per il Referendum costituzionale del 2026. Il Comune di Ragusa ricorda a tutti gli elettori temporaneamente all’estero che intendono partecipare al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 che il modello di opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire direttamente al proprio comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro e non oltre martedì 18 febbraio 2026.
La procedura riguarda tutti gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, compresi i membri delle Forze armate e di Polizia indicati ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della legge n. 459/2001, così come modificato dall’art. 6, comma 2 lett. A) della legge 3 novembre 2017, n.165.
Il modello di opzione deve essere corredato di copia di un documento d’identità valido e deve indicare chiaramente l’indirizzo postale estero cui inviare il plico elettorale.
Per informazioni o chiarimenti, gli elettori possono contattare il Comune di Ragusa tramite i seguenti recapiti: PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.it. Email: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it
Il modello di opzione è disponibile sul sito ufficiale del Comune al seguente link:
https://www.comune.ragusa.it/it/news/referendum-costituzionale-del-22-e-23-marzo-voto-degli-elettori-temporaneamente-allestero-per-motivi-di-lavoro-studio-o-cure-mediche-e-loro-familiari-conviventi
Il rispetto di questa scadenza è fondamentale per garantire la possibilità di esercitare il diritto di voto dall’estero, contribuendo attivamente al processo democratico.
