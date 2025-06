Referendum 2025: insediate le commissioni elettorali, sorpresa a Marina di Modica, sezione spostata. Ecco le novità

Due giornate, 8 e 9 giugno 2025, per il voto referendario. Anche la provincia di Ragusa si prepara al voto per cinque referendum abrogativi che toccheranno temi fondamentali come il lavoro e la cittadinanza. Le commissioni elettorali si sono insediate oggi, dando il via alle operazioni di organizzazione dei seggi. Mentre i partiti politici si sono divisi su si e no, resta chiaramente l’incognita dell’astensionismo che rischia di passare come scelta politica. Ma nei fatti le alte temperature che invogliano ad andare a mare e la disaffezione alla politica possono incidere negativamente su quello che è un diritto-dovere del cittadino. Dunque meglio andare prima al seggio, esprimere la propria preferenza, si o no, e poi andare al mare.

Spostamento della Sezione Elettorale n.32 a Marina di Modica

Una novità significativa riguarda gli elettori della sezione n.32 del Comune di Modica. A seguito di disposizioni comunali, le operazioni di voto per questa sezione si svolgeranno nei locali della scuola materna di Contrada Zappulla, situata lungo la provinciale Sorda-Sampieri. Gli elettori interessati sono invitati a prendere nota del cambiamento per evitare disguidi.

I Cinque Quesiti Referendari



I cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi:

I cinque quesiti referendari in estrema sintesi sono i seguenti:

Cittadinanza italiana per stranieri: Si propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana .

Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti: Si propone l’abrogazione di uno dei decreti del Jobs act che riguarda il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,L’obiettivo è ripristinare la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, in tutti i casi di licenziamento illegittimo.

Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese: Questo quesito mira a eliminare il tetto massimo all’indennità per licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di 15 dipendenti, consentendo al giudice di determinare l’importo senza limiti predefiniti .

Contratti a termine: Si propone l’abrogazione di alcune norme contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la possibilità di instaurare contratti a tempo determinato e le condizioni per le proroghe e i rinnovi

Responsabilità solidale negli appalti: Il quesito chiede l’abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore, per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici .

Modalità di Voto

Le urne saranno aperte domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00. Per votare, è necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non possiede la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’Ufficio Elettorale del proprio Comune di residenza.

Ogni elettore riceverà una scheda per ciascun quesito referendario. Per esprimere il proprio voto:

Barrare “SÌ” se si desidera che la norma sottoposta a referendum sia abrogata.

Barrare “NO” se si desidera che la norma resti in vigore.

Quorum e Validità del Referendum

Perché ciascun referendum sia valido, è necessario che partecipi al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In caso contrario, la norma oggetto del quesito resterà in vigore.

Evento di chiusura della Campagna Referendaria a Ragusa

Venerdì 6 giugno, in piazza San Giovanni a Ragusa, si è svolto l’evento conclusivo della campagna a sostegno dei “5 Sì” ai referendum. La serata, animata dal concerto del gruppo musicale “Talèh”, ha visto la partecipazione di rappresentanti di CGIL, Sinistra Italiana, M5S e PD, che hanno ribadito l’importanza del voto per promuovere un lavoro più tutelato e una cittadinanza più inclusiva. foto di repertorio

© Riproduzione riservata