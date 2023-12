“Recuperate piazza Fonti”, l’appello del Pd Ragusa

Il Partito Democratico al Comune di Ragusa ha sollevato la questione del degrado di piazza Fonti, un luogo che considerano un simbolo della città e che richiede un intervento immediato di ripristino.

Il gruppo consiliare del PD, composto da Peppe Calabrese e Mario Chiavola, ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione Cassì per ottenere informazioni sulle intenzioni riguardo a piazza Fonti, esprimendo la necessità di un ripristino o riqualificazione, comprensiva di un progetto di illuminazione artistica.

Peppe Calabrese, segretario del PD, sottolinea l’importanza di piazza Fonti come luogo simbolo della città. Tuttavia, evidenzia anche il degrado che la piazza ha subito dopo un intervento nel 2018, quando furono riposizionati due dei quattro mascheroni da cui sgorga l’acqua. Da allora, secondo il PD, la piazza e la fontana sono state trascurate.

Calabrese fa notare che i mascheroni in ferro, risalenti ai primi del 1900, sono ora ossidati e sporchi. Gli abbeveratoi, una volta caratteristiche fonti d’acqua, sono ora colmi d’acqua puzzolente e putrida. L’erba sta crescendo tra le basole, e il degrado è diventato evidente. Il segretario del PD critica l’amministrazione Cassì, affermando che, nonostante un intervento iniziale cinque anni fa, la piazza è stata dimenticata.

Il PD chiede al sindaco se ci sono progetti per riportare acqua limpida ai mascheroni e se sia possibile migliorare il luogo con un’illuminazione artistica.

