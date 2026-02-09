Reclutamento straordinario di medici a Ragusa: ecco come candidarsi

L’ASP di Ragusa ha adottato la deliberazione n. 236, pubblicando due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico. L’iniziativa nasce per affrontare la persistente carenza di medici sul territorio e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicurando così un servizio sanitario efficiente e tempestivo.

Il primo Avviso è dedicato al reclutamento di medici da impiegare nei servizi ospedalieri, con particolare attenzione alle attività specialistiche. Tra le discipline maggiormente interessate vi sono la cardiologia, la medicina interna, la pediatria, l’anestesia e rianimazione, l’ortopedia, la neurologia e l’oncologia, fondamentali per garantire la piena operatività delle strutture ospedaliere. Gli incarichi saranno conferiti prioritariamente a medici già specializzati e, in subordine, a specializzandi e medici in formazione, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei reparti e assicurare continuità assistenziale ai cittadini.

Il secondo Avviso mira a potenziare i servizi di medicina di emergenza-urgenza. In questo caso, l’ASP ricerca in via prioritaria professionisti in possesso della specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza o in discipline equipollenti, garantendo competenze specifiche nella gestione delle situazioni cliniche critiche e dei percorsi assistenziali ad alta complessità. Saranno inoltre valutati medici in formazione specialistica disponibili fino a otto ore settimanali al di fuori del percorso didattico, così come professionisti che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nei servizi di emergenza-urgenza, anche se privi di diploma di specializzazione. La collaborazione è estesa anche a neolaureati o specialisti in altre discipline per attività negli ambulatori dedicati ai cosiddetti “codici minori”, contribuendo a ottimizzare la gestione dei casi a bassa intensità.

Gli Avvisi rimarranno aperti fino al 31 dicembre 2026, con valutazione delle candidature in ordine cronologico fino alla copertura del fabbisogno. Tutte le informazioni necessarie e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili nella sezione Bandi e Concorsi del sito ufficiale dell’ASP di Ragusa all’indirizzo www.asp.rg.it.

Con questa iniziativa, l’ASP di Ragusa conferma l’impegno a garantire servizi sanitari sicuri e tempestivi, rafforzando le strutture ospedaliere e la rete dell’emergenza-urgenza, per rispondere in modo efficace alla crescente domanda di personale qualificato sul territorio.

