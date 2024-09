Reati contro gli esercizi commerciali in provincia di Ragusa: tavolo tecnico in Questura

Si è svolto in Questura un importante tavolo tecnico presieduto dal Questore, in collaborazione con le Associazioni di categoria, per affrontare il tema della recrudescenza dei reati a danno degli esercizi commerciali nella provincia di Ragusa. Questo incontro è un seguito della riunione precedentemente tenutasi presso la Prefettura di Ragusa, in cui era stata espressa forte preoccupazione dalle stesse Associazioni riguardo all’aumento di questi episodi criminosi.

Le preoccupazioni delle associazioni di categoria

Durante il Tavolo tecnico, i rappresentanti delle Associazioni di categoria hanno avuto l’opportunità di esporre le loro preoccupazioni e di discutere delle problematiche legate alla sicurezza degli esercizi commerciali. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di creare una strategia condivisa tra le Forze di Polizia e le Associazioni di categoria per contrastare efficacemente il fenomeno.

Il Questore ha assicurato che tutte le segnalazioni e le problematiche esposte verranno attentamente esaminate e saranno oggetto di ulteriore sviluppo e approfondimento durante i prossimi Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Questi comitati rappresentano il momento decisionale in cui verranno delineate le successive azioni operative da implementare sul territorio.

Al tavolo hanno partecipato, oltre al Questore e a un suo Dirigente, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme ai responsabili delle principali Associazioni di categoria: CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti.

© Riproduzione riservata