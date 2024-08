RC auto: a Ragusa +10,9% in 12 mesi

A luglio 2024, secondo i dati dell’Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it, i premi medi per assicurare un’auto in Sicilia hanno subito un aumento del 7,77% su base annua, raggiungendo una media di 611,79 euro. Questo incremento rappresenta circa 44 euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, nonostante l’aumento annuo, c’è una nota positiva: negli ultimi mesi il trend di crescita dei premi sembra essersi rallentato, e in alcune province si è persino invertito. A livello regionale, le tariffe sono diminuite del 3% nel primo semestre del 2024, con Catania che ha registrato una diminuzione del 6%.

Aumenti a Ragusa e Palermo

Esaminando i dati provinciali, l’aumento più marcato su base annua è stato riscontrato in provincia di Ragusa, dove i premi sono cresciuti del 10,93%. Seguono Palermo (+9,69%) e Trapani (+9,53%). Catania e Caltanissetta hanno visto aumenti rispettivamente del 7,32% e del 6,47%. Le province di Agrigento (+6,28%) e Siracusa (+3,04%) hanno registrato aumenti inferiori alla media regionale, mentre Messina ha avuto il rincaro più contenuto, pari al 2,72%.

In termini di valori assoluti, la provincia con l’RC auto più costosa è risultata Palermo, con un premio medio di 641,52 euro. Seguono Catania (635,93 euro), Messina (634,38 euro) e Ragusa (616,06 euro). Caltanissetta, Trapani e Siracusa presentano premi medi leggermente inferiori, mentre Agrigento è la provincia con il premio medio più basso, pari a 524,12 euro.

