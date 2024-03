Ravanusa, potenziato il primo soccorso. Interverranno anche gli anestesisti

L’Asp di Agrigento ha annunciato che “si potenzia il servizio di primo soccorso nel comune di Ravanusa. Da questa mattina, infatti, la postazione di emergenza “Alfa13” sita in viale Lauricella, in prossimità del presidio sanitario di base, implementa funzionalità ed efficienza prevedendo la presenza a bordo dei mezzi di soccorso di un infermiere in aggiunta alla precedente dotazione di due soccorritori”.“Tecnicamente – aggiunge l’Asp – il passaggio di categoria del servizio di ambulanza avviene dalla categoria MSB, mezzo di soccorso di base con i soli soccorritori, alla MSI, mezzo di soccorso intermedio con l’aggiunta di personale infermieristico. L’upgrade della postazione, fortemente voluto dalla direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, permetterà da subito di innalzare il livello d’assistenza in regime di emergenza-urgenza offrendo maggiore sicurezza ai cittadini del comprensorio ravanusano”.

