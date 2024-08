Agrigento Capitale della Cultura 2025, il trio “Il Volo” nella Valle dei Templi. Ci sarà anche uno spot in tv

Il trio Il Volo sarà protagonista di due importanti eventi televisivi nella suggestiva cornice della Valle dei Templi di Agrigento, in preparazione per il 2025, anno in cui Agrigento sarà “Capitale italiana della Cultura”. Questi eventi, finanziati congiuntamente dalla Regione Siciliana e dal Ministero del Turismo, rappresentano un progetto di promozione internazionale per la città e per l’intera isola.

Il primo evento si terrà sabato 31 agosto, quando Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble registreranno uno spettacolo musicale di Natale, che sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 il 24 dicembre. Il repertorio sarà interamente dedicato alle più belle arie e canzoni natalizie, creando un’atmosfera festiva unica.

Il secondo evento avrà luogo il giorno successivo, domenica 1 settembre, e vedrà il trio impegnato nella registrazione di un grande concerto televisivo che sarà trasmesso negli Stati Uniti sulla rete PBS a partire da novembre e per tutto il 2025. Questo concerto sarà inoltre diffuso in molti altri paesi grazie a un accordo con un’agenzia di distribuzione internazionale. Saranno presenti, tra il pubblico, i principali promoter delle emittenti televisive internazionali.

Entrambi gli eventi saranno ospitati su un palco a terrazze, allestito di fronte al maestoso Tempio della Concordia, il quale sarà esaltato da un sofisticato gioco di luci, trasformandosi in un elemento scenografico centrale. Oltre al trio, si esibiranno un coro e un’orchestra, creando un’esperienza immersiva che darà nuova vita e visibilità a uno dei luoghi più iconici della Sicilia.

Per garantire la tutela del patrimonio archeologico della Valle dei Templi, è stato autorizzato un numero limitato di posti a sedere (600 per sera), e per motivi di sicurezza le visite dell’area archeologica saranno sospese nelle due giornate degli eventi. I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 18.30 di oggi, 22 agosto, tramite il servizio di biglietteria del Parco archeologico. Il ricavato sarà devoluto a progetti di promozione sociale, selezionati in collaborazione con le istituzioni locali.

