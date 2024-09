Incidente sulla Scoglitti-Vittoria: due feriti. Ad Agrigento giovane donna muore mentre torna da matrimonio

Ancora un incidente stradale sulla pericolosa arteria che collega Scoglitti a Vittoria. Poco dopo le 19:30 di oggi, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter, con un bilancio di due persone ferite (ricerca fotografica di Franco Assenza)

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale per ulteriori cure.

Le forze dell’ordine, tra cui la polizia municipale di Vittoria e la Polizia Stradale, hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati rimossi.

Gravissimo incidente in provincia di Agrigento

Nella notte, un tragico incidente stradale ha tolto la vita a una giovane di 26 anni originaria di Agrigento. L’incidente è avvenuto ad Aragona, nell’agrigentino, e ha coinvolto due veicoli, una Fiat Grande Punto e un’Audi.

La giovane vittima, che stava tornando a casa dopo aver partecipato a un matrimonio insieme alla madre, al fidanzato e al padre, si trovava sul sedile posteriore della Fiat. Per cause ancora da accertare, l’auto si è scontrata violentemente con un’Audi che trasportava due persone.

Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte del personale medico-sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio, la 26enne non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate. Le altre cinque persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate al pronto soccorso dello stesso ospedale; una di loro è in condizioni critiche ed è stata ricoverata in codice rosso.

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica del terribile incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane e la sua famiglia stavano tornando da una festa di matrimonio quando la tragedia è avvenuta.

