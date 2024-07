Rapina in una gioielleria di Scicli

Questa mattina, intorno alle ore 10, è avvenuta una rapina in una gioielleria situata nella centralissima via Nazionale a Scicli, all’angolo con il Palazzo Beneventano. Due malviventi, con il volto coperto e non armati, sono entrati nel negozio chiedendo di accedere alla cassaforte. Non riuscendo a causa del meccanismo di apertura a tempo, hanno chiesto e ottenuto un quantitativo di gioielli, sebbene di valore non elevato, prima di fuggire a piedi nelle vie circostanti.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, che stanno visionando le riprese delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare i responsabili. La proprietaria del negozio, visibilmente sotto shock, ha dato l’allarme subito dopo l’accaduto.

© Riproduzione riservata