Randagi intimidiscono una ragazzina che cade dallo scooter. E’ successo a Ragusa

Il cane di una cittadina azzannata da un randagio in via Irlanda e una ragazzina cade dallo scooter perchè intimidita da alcuni randagi della stessa zona. Un problema, quello del randagismo, diventato quasi ingestibile in città. Poteva essere una tragedia ma per fortuna, a parte tanto spavento, non ci sono state conseguenze irreparabili.

LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni arrivano dall’associazione politico-culturale “Ragusa in Movimento”. Il problema del randagismo, secondo l’associazione, dovrebbe essere affrontato in modo serio da parte dell’amministrazione e dall’assessorato competente, visti i problemi in città sempre più diffusi e sempre più frequenti.

