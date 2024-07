Rally di Caltanissetta: un weekend da non perdere

Il “22° Rally di Caltanissetta – 8° Historic Rally di Caltanissetta” si terrà il 13 e 14 luglio 2024, un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di motori. Questo evento, organizzato da DLF Academy e patrocinato dai Comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Santa Caterina Villarmosa, offre un’esperienza adrenalinica che parte da Corso Vittorio Emanuele e si snoda lungo le campagne del Nisseno.

Il Sindaco Walter Tesauro ha sottolineato l’importanza di questo evento per la città, che si mobiliterà per accogliere piloti e entourage. Il centro operativo sarà in viale Stefano Candura e allo Stadio Marco Tomaselli, ma le auto attraverseranno anche il centro storico e le campagne circostanti, valorizzando il territorio di Caltanissetta come meta sia sportiva che turistica.

Il rally sarà trasmesso in diretta su Rally Dreamer Tv e Sportitalia TV, permettendo di seguirlo anche a distanza. La partenza è fissata per le 17:00 di sabato 13 luglio da Corso Umberto I, con ritorno e premiazione domenica 14 luglio alle 18:00 in Corso Vittorio Emanuele.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione, sono state previste modifiche al traffico veicolare, con divieti di sosta e sospensioni della circolazione in diverse zone della città. Ecco i dettagli dell’Ordinanza Dirigenziale n. 317 del 28/06/2024:

Dalle 08:00 del 13 luglio alle 20:00 del 14 luglio 2024: Divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati dell’area antistante il “PalaCannizzaro” e il parcheggio “Curva Nord” dello stadio “M.Tomaselli” di viale Stefano Candura.

Divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati dell’area antistante il “PalaCannizzaro” e il parcheggio “Curva Nord” dello stadio “M.Tomaselli” di viale Stefano Candura. Dalle 15:00 del 13 luglio alle 22:00 del 14 luglio 2024: Divieto di sosta con rimozione forzata nel Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Corso Umberto e la scalinata Vincenzo Bellini.

Divieto di sosta con rimozione forzata nel Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Corso Umberto e la scalinata Vincenzo Bellini. Dalle 15:00 del 13 luglio alle 22:00 del 14 luglio 2024: Sospensione della circolazione veicolare in Corso Umberto, tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via Re d’Italia.

Sospensione della circolazione veicolare in Corso Umberto, tratto compreso tra Piazza Garibaldi e via Re d’Italia. Dalle 15:00 alle 24:00 del 13 luglio, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 22:00 del 14 luglio 2024: Sospensione della circolazione veicolare in Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via Settembre e Piazza Garibaldi.

Sospensione della circolazione veicolare in Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via Settembre e Piazza Garibaldi. Per il 14 luglio 2024: Sospensione della pista ciclabile in viale Stefano Candura, zona Pian del Lago.

Queste misure garantiranno la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori, e il regolare svolgimento dell’evento.

