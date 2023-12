Ragusaoggi: l’ex direttore Franco Portelli e Antonello Firullo assolti dopo querela, “Il fatto non sussiste”

Erano accusati di diffamazione e sono stati assolti. La sentenza emessa dal giudice monocratico Elio Manenti presso il Tribunale di Ragusa, non lascia spazio ad interpretazioni: assolti perché i fatti non sussistono. L’ex direttore di Ragusaoggi, Franco Portelli, difeso dall’avvocato Emilio Cintolo e Antonino Firullo, difeso dall’avvocato Massimo Garofalo erano finiti a processo per diffamazione.

Nel procedimento si erano costituiti parte civile, Guglielmo Piccione responsabile del reparto di Cardiologia dell’ospedale Maggiore di Modica, Pietro Bonomo, direttore dello stesso presidio ospedaliero e l’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Oggetto della questione, la nomina del responsabile del reparto di Cardiologia, sulla quale Antonino Firullo aveva esposto il suo punto di vista critico e la sua nota nella forma di ‘lettera al direttore’ era stata pubblicata anche su Ragusaoggi. Il giudice ha definito anche l’invio degli atti al pubblico ministero solo per una mail inviata dallo stesso Firullo ad altri soggetti; la competenza secondo il Tribunale, è del Giudice di pace di Modica. Sono stati tre i procedimenti per diffamazione riuniti dal Tribunale di Ragusa in un unico processo; i fatti si riferiscono al 2016 e al 2018.