Ragusani nel mondo: saranno sei i premiati dell’edizione 2024. Fra gli ospiti, anche Lorenzo Licitra

Saranno sei le storie che quest’anno connoteranno la 29esima edizione del “Premio Ragusani nel Mondo”, in programma il prossimo 27 luglio in piazza Libertà. Questa edizione è pronta a celebrare, nuovamente, le eccellenze ragusane che si sono distinte a livello nazionale e internazionale. I premiati di quest’anno sono stati resi noti durante la conferenza stampa tenutasi alla chiesa della Badia a Ragusa, con gli interventi del presidente dell’associazione “Ragusani nel Mondo”, Salvatore Brinch, del vicepresidente Peppe Lizzio, del presidente onorario on. Franco Antoci, del direttore Sebastiano D’Angelo e del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

I premiati

Guglielmo Iozzia

Originario di Santa Croce Camerina e nato a Ragusa il 17 maggio 1969, è un ingegnere biomedico specializzato in software diagnostico e dispositivi medici. Dopo esperienze professionali in aziende come IBM e FAO, dal 2019 è direttore associato presso Merck. Risiede in Irlanda e lavora su progetti internazionali, in particolare sull’Intelligenza Artificiale applicata alla ricerca di vaccini.

Orazio Caffo

Nato a Modica, è un rinomato chirurgo italiano. Laureatosi in Medicina e Chirurgia a soli 23 anni a Catania, si è specializzato in oncologia clinica presso l’Università degli Studi di Parma. È direttore dell’unità operativa di Oncologia Medica dell’Ospedale Santa Chiara di Trento e coordinatore della rete oncologica della Provincia Autonoma di Trento, oltre che docente universitario a Verona.

Ignazio Tasca

Nato e cresciuto a Scicli, è un noto medico chirurgo specializzato in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale. Laureato all’Università di Bologna, è direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Imola. Ha organizzato numerosi corsi e congressi internazionali sulla chirurgia del naso ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche.

Corinna Carbone

Originaria di Ragusa, ha costruito una carriera di successo nel settore delle risorse umane. Dopo esperienze in comunicazione e giornalismo, è approdata all’ENI a Milano. Ha poi lavorato negli Stati Uniti, dove attualmente è responsabile delle risorse umane in un’azienda del settore della sostenibilità ambientale.

Antonio Noto

Nato a Napoli ma con radici chiaramontane, è un rinomato sociologo e sondaggista. Laureato all’Università di Napoli, è noto per le sue collaborazioni con importanti programmi televisivi e giornali nazionali. È fondatore e direttore della società “Noto Sondaggi”.

Argo Software

Fondata nel 1990 a Ragusa, è leader nella progettazione di soluzioni informatiche per il settore scolastico. Con oltre 4500 scuole italiane che utilizzano i suoi sistemi gestionali, l’azienda è nota per la qualità dei suoi prodotti.

Riconoscimenti speciali

Due particolari riconoscimenti saranno consegnati alla memoria dell’artista ragusano Franco Cilia e del noto fotografo Peppino Leone, entrambi recentemente scomparsi, lasciando un enorme vuoto nella comunità.

Ospiti programma

Durante la serata, si alterneranno sul palco vari ospiti tra cui i “Cugini di Campagna”, che terranno un concerto aperto a tutti, e il giovane cantante Lorenzo Licitra. L’evento sarà arricchito dall’Orchestra di Peppe Arezzo e dal cabarettista Massimo Spata.

Rilevanza e supporto

Il direttore dell’associazione “Ragusani nel Mondo”, Sebastiano D’Angelo, ha sottolineato come l’evento continui a crescere in popolarità e rilevanza. Quest’anno, il Direttivo dell’Unione Nazionale Associazione Immigrazione e Emigrazione (U.N.A.I.E.) si riunirà a Ragusa nei giorni antecedenti la manifestazione, un segno del prestigio acquisito dal premio a livello nazionale.

Il presidente dell’associazione, Salvatore Brinch, ha dichiarato: “Quest’anno celebriamo la ventinovesima edizione del Premio Ragusani nel Mondo con un senso di orgoglio e gratitudine. I nostri premiati rappresentano l’eccellenza della nostra terra.”

L’on. Franco Antoci, presidente onorario dei “Ragusani nel Mondo”, ha aggiunto: “Il premio è diventato un appuntamento imprescindibile che celebra la ragusanità in tutte le sue forme.”

La serata sarà preceduta da un’anteprima a Chiaramonte Gulfi e sarà condotta dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri. Maggiori informazioni si potranno trovare sul sito web www.ragusaninelmondo.it e sui canali social, dove si terrà anche la diretta streaming. L’accesso alla serata, che si svolgerà in piazza Libertà, è libero fino ad esaurimento posti.

© Riproduzione riservata