Ragusani nel mondo, i premiati: l'azienda Libretti - Ragusa Oggi

Ragusani nel mondo, i premiati: l’azienda Libretti

Condividi su:

L’azienda Libretti tra i premiati di Ragusani nel Mondo 2019. Quasi settant’anni di storia per l’impresa specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti confezionati bio. Nata nel 1950 l’Azienda Libretti ha saputo rinnovarsi nel tempo, mantenendo sempre vivo un modo autentico di fare impresa.

La realtà attuale è il risultato della lungimiranza di uno dei soci fondatori, Giuseppe Libretti, che con il suo management ha saputo integrare i moderni metodi di coltivazione con il totale rispetto della natura e della tradizione. I risultati conseguiti dall’azienda, misurabili nell’eccellenza qualitativa delle sue produzioni, rappresentano la prova tangibile del totale controllo della filiera produttiva e dell’inesauribile lavoro di ricerca.

Tutto il processo produttivo è costantemente seguito da dottori agronomi altamente specializzati, che garantiscono il massimo controllo, per questo l’azienda è sempre in linea con le richieste della grande distribuzione organizzata, garantendo elevati standard qualitativi, salubrità del prodotto e attenzione per l’ambiente e investendo continuamente in ricerca, tecnologia ed innovazione.

Oggi la Libretti lavora con i più importanti players della Gdo nazionale ed estera, legandosi a loro con progetti di filiera controllata a residuo zero e prodotti bio. Negli ultimi anni, il Gruppo ha anche creato una spin-off “Bottega di Sicilia Qualità superiore”, salse e conserve di pomodorino Ciliegino e Datterino , un brand che ha subito riscosso successo per la bontà e la dolcezza di tutte le loro produzione.