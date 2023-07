Ragusani nel Mondo, i premiati: Stefano Ricca alla guida di una delle imprese più importanti del polo tecnologico ibleo

La storia di Ricca.it, un’azienda di successo made in Ragusa, sarà presentata e premiata nella 28esima edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”, in programma per sabato sera 29 luglio alle ore 20. Fondata nel 1998, l’azienda si è specializzata nella realizzazione di sistemi informativi, data center, cybersicurezza e centri di supercalcolo. Oggi, è considerata uno dei fiori all’occhiello del territorio, grazie alla sua gestione strategica ed etica delle risorse umane, facendo della sostenibilità e della centralità della persona i pilastri del suo sviluppo.

RICCA.IT: CHE COS’E’?

Sotto la guida del presidente Stefano Ricca dal 2016, l’azienda ha dimostrato una leadership visionaria, mantenendo al tempo stesso la passione imprenditoriale tramandata dalla famiglia d’origine, già attiva nel settore meccanico ed agricolo. Questo legame con le proprie radici conferisce un valore aggiunto alla missione dell’azienda, che si impegna sempre di più nella promozione del territorio ibleo e nel suo sviluppo tecnologico.

Nonostante sia radicata nel territorio ibleo, l’influenza di Ricca.it si estende ben oltre i confini locali. Grazie alla sua esperienza e competenza nel campo della tecnologia, l’azienda ha guadagnato una reputazione invidiabile sia a livello nazionale che internazionale. I suoi sistemi informativi all’avanguardia, i data center di eccellenza e le soluzioni di cybersicurezza di alto livello hanno attirato l’attenzione di importanti clienti, consolidando la sua posizione di prestigio nel settore a livello nazionale e internazionale. L’impegno dell’azienda nel promuovere il territorio ibleo e il suo sviluppo tecnologico si manifesta anche attraverso la partecipazione all’evento “Hack Your Talent”, dove insieme ad altre imprese, coinvolge gli studenti medi superiori in una sessione di progettazione e lancio di nuove idee nel campo tecnologico, smart city o ambiente. Alcuni di questi giovani talenti hanno già ottenuto un’opportunità lavorativa grazie a questa iniziativa.

La storia di successo di Ricca.it è un esempio di eccellenza imprenditoriale e tecnologica che merita di essere raccontata e riconosciuta anche sul palco del premio “Ragusani nel Mondo”, in programma per sabato sera 29 luglio alle ore 20.