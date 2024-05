La Lega vuole reintrodurre servizio militare obbligatorio

È stata presentata alla Camera una proposta di legge da parte della Lega per reintrodurre un periodo di sei mesi di servizio civile o militare obbligatorio per i giovani tra i 18 e i 26 anni. L’annuncio è stato fatto tramite Facebook dal vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini. La proposta prevede che il servizio sia organizzato su base regionale e svolto esclusivamente in Italia.

La proposta

Salvini è convinto che questa misura rappresenti una forma di educazione civica, utile per la comunità e per lo sviluppo personale dei giovani. Secondo lui, il servizio civile o militare può promuovere disciplina, attenzione al prossimo, rispetto per sé stessi e per gli altri, con potenziali effetti positivi sia individuali che collettivi.

La proposta si inserisce in un più ampio dibattito sulla formazione e l’impegno civico dei giovani, cercando di reintrodurre un’esperienza obbligatoria che possa avere ricadute positive sul senso di comunità e la coesione sociale.

