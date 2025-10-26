“Ragusa X1000”, alla Sala Avis un incontro per promuovere salute, welfare e solidarietà

Salute e benessere non sono e non devono essere privilegi, ma diritti da garantire a tutti. È da questa convinzione che nasce “Ragusa X1000”, iniziativa promossa da Health Italia S.p.A. e Mutua MBA, in collaborazione con la Fondazione Banca delle Visite e con il supporto del team dei promotori mutualistici locali. L’appuntamento, in programma martedì 28 ottobre alle 18.30 presso la Sala Avis di Ragusa, sarà un momento di confronto e di approfondimento sui temi del welfare sanitario e della mutualità moderna.

Dopo i saluti istituzionali, interverrà il coordinatore nazionale di Mutua MBA, Massimiliano Gusmini, che illustrerà la filosofia e gli obiettivi del progetto. «Molto spesso – spiega Gusmini – le persone conoscono solo superficialmente le possibilità legate al welfare sanitario. Per questo promuoviamo un modello di welfare sociale e mutualità moderna, basato su solidarietà, partecipazione e responsabilità condivisa. Il nostro intento è creare un circuito virtuoso in cui ciascuno possa mettere a disposizione il proprio tempo, la propria professionalità e le proprie risorse per aiutare chi sta peggio. Il welfare sociale vive solo se ciascuno di noi sceglie di farne parte».

L’iniziativa punta a costruire una rete di solidarietà territoriale, articolata in quattro grandi direttrici: l’adesione di mille nuovi soci, per ampliare la rete di protezione sanitaria; il coinvolgimento di mille aziende, chiamate a trasformare il welfare aziendale in un impegno anche sociale; la partecipazione di mille giovani under 35, per diffondere una cultura della prevenzione e della solidarietà; e infine la realizzazione di mille controlli di prevenzione e visite mediche donate, grazie alla collaborazione con la Banca delle Visite.

“Ragusa X1000” rappresenta dunque un modello di welfare territoriale che vuole unire cittadini, famiglie, imprese e giovani in una rete capace di generare valore sociale e nuove opportunità per la comunità. L’incontro di martedì sarà l’occasione per approfondire queste tematiche e per avviare un percorso condiviso in cui la cura diventa un impegno collettivo.

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere all’indirizzo ragusax1000@gmail.com o contattare il numero 328 863307.

© Riproduzione riservata