Ragusa: tentato furto in uno studio professionale. Fermato e denunciato cittadino marocchino

Ha tentato un furto in uno studio professionale in via Mongibello ma è stato fermato. Un cittadino marocchino di 24 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato, è stato denunciato dalla Polizia di Ragusa.

Il giovane è stato fermato

L’episodio è avvenuto nelle ore notturne, quando alla Sala Operativa è giunta una segnalazione riguardante persone sospette che si aggiravano in zona via Mongibello. Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno notato un giovane che, alla vista delle pattuglie, ha tentato di disfarsi di uno zaino e di fuggire a piedi.

I poliziotti lo hanno prontamente fermato e recuperato lo zaino, che conteneva due computer portatili e altri dispositivi elettronici, risultati rubati da uno studio professionale nelle vicinanze. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato all’Autorità Giudiziaria.

