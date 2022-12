Ragusa, statua dei “picialuori”: i lavori dovrebbero iniziare il prossimo anno

E’ notizia di oggi: si è distaccata la statua in terracotta dei picialuori dal suo basamento, monumento che si trova all’interno del cimitero di Ragusa.

Da tempo gravemente danneggiato e prossimo a un intervento di restauro purtroppo non cominciato in tempo.

Il sindaco Peppe Cassì, precisa:

“Stamani, insieme al dirigente dei Sevizi cimiteriali, ho svolto un sopralluogo in loco affinché il maltempo di questo weekend non peggiori la situazione.

Ad oggi la procedura burocratica per il restauro, imprescindibile per l’avvio dell’intervento vero e proprio, è prossima all’affidamento dei lavori, che inizieranno il prossimo anno.

Una procedura che fa seguito a quella, già completata dal Comune, per acquisire l’area su cui insiste la scultura”.