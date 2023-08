Ragusa si prepara a celebrare la festa del Patrono San Giovanni Battista

L’intera città di Ragusa si sta preparando per i tradizionali e solenni festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista, che sono programmati per la fine del mese di agosto. I dettagli del programma sono stati svelati in conferenza stampa, alla presenza del vescovo della Diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, del parroco della Cattedrale, Giuseppe Burrafato, del sindaco Peppe Cassì e di Fabrizio Occhipinti, presidente dell’associazione culturale San Giovanni e membro del comitato organizzatore.

Il vescovo ha sottolineato l’importanza di questa festa, che ha significati religiosi, culturali, sociali e civili. Ha anche evidenziato che i santi non sono semplicemente statue nelle chiese, ma persone reali che vivono autenticamente la loro fede, invitando i cristiani a prendere esempio da loro per guidare le loro vite.

SAN GIOVANNI BATTISTA: GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Burrafato e Occhipinti hanno presentato i momenti salienti della festa del 2023. Tra gli eventi programmati ci sarà il solenne pontificale di monsignor Giuseppe La Placa il 25 agosto, durante il quale saranno ricordati diversi anniversari di ordinazione presbiterale di membri del clero locale.

Nel programma culturale sono previste diverse mostre d’arte, tra cui la mostra di pittura “Oltre la forma e il colore”, la mostra fotografica “Il linguaggio di un’architettura” e la mostra di scultura di Davide Dimartino.

Inoltre, il 26 agosto si terrà un incontro culturale intitolato “Quel San Giovanni tra popolo e cultura”, curato dal professor Giorgio Flaccavento e in collaborazione con l’associazione culturale “Il Corno Francese Blu”, presso il saloncino Padre Tidona.