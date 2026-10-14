Fua, quattro progetti per Modica: oltre 7,4 milioni di euro per mobilità, sport, scuole, riqualificazione e…tanta speranza!

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Cinquantamilioni di euro per cinquanta interventi nei territori di Ragusa, Vittoria, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Giarratana. È questo il valore complessivo del programma di investimenti dell’Area urbana funzionale (Fua) di Ragusa, che compie un nuovo passo verso la realizzazione delle opere. I sindaci dei sei Comuni hanno sottoscritto i disciplinari necessari per procedere con le determine di finanziamento delle operazioni ammesse al programma, finanziato dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 50 milioni e 244 mila 368,95 euro.

La sottoscrizione degli atti consente di avviare il percorso verso le gare per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture per gli interventi che dispongono già di un progetto esecutivo verificato e validato. Per le operazioni che si trovano a un livello preliminare, sarà invece necessario completare i successivi passaggi progettuali prima di arrivare all’affidamento.

Per Modica sono quattro i progetti che figurano nell’elenco delle operazioni finanziate, per un investimento complessivo di 7 milioni e 427 mila 926,33 euro. Gli interventi interessano ambiti diversi della città: dalla mobilità sostenibile alla riqualificazione degli impianti sportivi, passando per i collegamenti tra le frazioni costiere e il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici.

Il finanziamento più consistente tra i quattro interventi modicani riguarda la realizzazione di un punto di interscambio e di un’area intermodale nella zona di San Giovanni a Modica Alta. L’operazione, identificata come numero 21 del programma Fua, dispone di 2 milioni e 857 mila 926,33 euro, interamente a carico delle risorse del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area situata dietro la chiesa di San Giovanni, da destinare a parcheggio intermodale e punto di interscambio. L’obiettivo è favorire una mobilità più sostenibile, agevolando il passaggio tra diverse modalità di trasporto e accompagnando la riorganizzazione degli spazi con la realizzazione di aree verdi, pensate anche come luoghi di aggregazione sociale.

Per questa operazione, tuttavia, il livello progettuale attuale è quello del progetto di fattibilità tecnico-economica: sarà quindi necessario completare l’iter di progettazione prima di arrivare alla fase di affidamento dei lavori.

Un altro intervento riguarda lo stadio comunale Pietro Scollo, per il quale è previsto un finanziamento di 1 milione e 870 mila 29 euro. Il progetto punta alla rigenerazione degli spazi interni dell’impianto e al suo adeguamento per finalità turistiche, sportive e culturali.

Il programma degli interventi comprende la realizzazione di una bambinopoli, aree verdi attrezzate e percorsi destinati alle persone con disabilità. Sono previsti inoltre locali commerciali e l’adeguamento delle tribune esistenti, con l’obiettivo di rendere la struttura maggiormente fruibile e idonea ad accogliere eventi di dimensioni importanti, tra cui concerti e fiere.

A differenza del progetto relativo all’area di San Giovanni, quello dello stadio Pietro Scollo dispone già di un progetto esecutivo. È dunque tra le operazioni che potranno procedere verso le fasi successive dell’affidamento, una volta completati gli adempimenti amministrativi e finanziari previsti.

La mobilità sostenibile è al centro anche del terzo intervento finanziato, che riguarda la realizzazione di una pista ciclopedonale tra Maganuco e Marina di Modica, accompagnata dalla riqualificazione della piazzetta di Maganuco.

Per questa operazione, la numero 20 del programma, sono stati stanziati 2 milioni e 379 mila 971 euro, interamente finanziati attraverso il Pr Fesr 2021-2027.

Il progetto prevede un percorso dedicato alla mobilità ciclabile e pedonale, con l’obiettivo di collegare le due località costiere e migliorare la fruibilità degli spostamenti tra le frazioni. Alla pista si affiancheranno spazi verdi, mentre la riqualificazione della piazzetta di Maganuco completerà l’intervento sul territorio.

L’opera rientra nelle azioni rivolte al potenziamento dei trasporti urbani sostenibili e delle infrastrutture ciclistiche. Il livello progettuale attuale è quello di fattibilità tecnico-economica: anche in questo caso sarà necessario completare la progettazione prima di procedere con la gara per i lavori.

Il quarto progetto finanziato riguarda la scuola Sacro Cuore e prevede un investimento di 320 mila euro, interamente coperto dalle risorse del programma regionale.

L’intervento punta a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio scolastico attraverso la sostituzione degli infissi, la coibentazione, l’installazione di un impianto fotovoltaico e il relamping, cioè il rinnovamento dei sistemi di illuminazione con soluzioni più efficienti. L’obiettivo è ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni, migliorando al contempo l’efficienza della struttura pubblica. Si tratta dell’intervento di importo più contenuto tra i quattro previsti per Modica, ma con una ricaduta diretta sulla gestione energetica dell’edificio.

Anche per la scuola Sacro Cuore il progetto si trova già al livello esecutivo, condizione che consente di guardare alle successive procedure per l’affidamento dei lavori.

Nel complesso, i quattro interventi finanziati per Modica delineano un programma che combina infrastrutture per la mobilità, riqualificazione urbana, valorizzazione degli impianti sportivi e risparmio energetico.

La distribuzione delle risorse è la seguente:

Area intermodale di San Giovanni: 2.857.926,33 euro.

2.857.926,33 euro. Rigenerazione dello stadio Pietro Scollo: 1.870.029 euro.

1.870.029 euro. Pista ciclopedonale Maganuco-Marina di Modica e piazzetta di Maganuco: 2.379.971 euro.

2.379.971 euro. Efficientamento energetico della scuola Sacro Cuore: 320.000 euro.

Il totale ammonta a 7.427.926,33 euro.

La firma dei disciplinari, naturalmente, non coincide con l’avvio immediato dei cantieri. I tempi dipenderanno dal livello di progettazione raggiunto da ciascuna operazione, dal completamento degli adempimenti necessari e dall’espletamento delle procedure di gara.

Per Modica, la prossima fase sarà quella di trasformare le risorse assegnate in progetti pronti per l’affidamento e, successivamente, in interventi concreti. La speranza è che non rimangano scritti sul libro dei sogni.

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