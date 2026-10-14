Vittoria, un presidio sanitario d’emergenza nel mercato ortofrutticolo. Ma non tutti sono d’accordo

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Serve un presidio sanitario di emergenza nel mercato ortofrutticolo di Vittoria. Nella struttura mercatale di contrada Fanello gravitano, ogni giorno, circa 2000 persone e spesso si sono verificati degli incidenti e non sempre i soccorsi sono stati tempestivi. Il consiglio comunale ha approvato la richiesta la mozione presentata da Pippo Scuderi, di Fratelli d’Italia.

Ma sulla necessità di avere una struttura sanitaria di primo intervento non tutti sono d’accordo. I consiglieri comunali della ex maggioranza sono usciti dall’aula. “ È assurdo che si scelga di uscire dall’aula proprio nel momento in cui si discuteva di un tema che riguarda la salute dei cittadini e la sicurezza dei lavoratori. Alcuni assessori si sono addirittura astenuti” afferma Scuderi. Solo il vicesindaco avrebbe manifestato un parere positivo e disponibile rispetto alla proposta.

Dai banchi dell’ex maggioranza le motivazioni sono di stampo diverso. “Una simile proposta è solo demagogica – afferma Giovanna Biondo, del gruppo civico “Vittoria in azione” – Nei contenuti la condividiamo, ma nei fatti non è realizzabile. Conosciamo la penuria di personale medico e sanitario”. Nelle competenze del comune potrebbe esserci solo la disponibilità dei locali, ma per rendere disponibile un servizio ci si scontrerebbe poi con la penuria di personale sanitario.

Il comune potrebbe anche mettere a Simile proposta. Fa eccezione il vicesindaco, che ha dimostrato apertura e sensibilità nell’affrontare questa problematica. Ritengo che la tutela della salute e della sicurezza debba rappresentare una priorità assoluta per tutti, al di là degli schieramenti politici”.

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