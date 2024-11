Ragusa si Illumina di Natale: sabato l’accensione dell’albero e delle luminarie in città. Cittadini invitati a partecipare alla cerimonia

A Ragusa il Natale inizia a prendere forma: sabato, alle ore 18, la città si riunirà in Piazza San Giovanni per assistere all’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie che, per le prossime settimane, decoreranno il centro storico e le principali vie dello shopping. A dare il benvenuto ufficiale alla stagione delle festività sarà il sindaco Peppe Cassì, che invita calorosamente tutti i cittadini a prendere parte a questo momento di gioia e condivisione.

“Sabato procederemo all’accensione delle luminarie natalizie – ha dichiarato il sindaco Cassì – esattamente come accadrà in gran parte delle città d’arte italiane. Appuntamento alle 18 per l’accensione dell’albero di Piazza San Giovanni”. Le parole del sindaco risuonano come un invito a vivere appieno l’atmosfera natalizia che, con le sue luci e decorazioni, porta un’aria di festa e di rinnovata bellezza nelle strade della città.

Negli ultimi giorni, qualche polemica aveva animato il dibattito cittadino a causa della presenza anticipata degli addobbi natalizi. Alcuni avevano infatti interpretato come prematura l’installazione delle decorazioni, senza considerare che si trattava semplicemente di preparativi necessari a garantire un allestimento curato in ogni dettaglio. Le luminarie, infatti, vengono predisposte con anticipo per assicurare un’illuminazione armoniosa e coinvolgente, capace di dare nuova luce alla città non solo in vista delle festività, ma anche per incentivare il tradizionale shopping natalizio, essenziale per il commercio locale.

Le luci natalizie, collocate con attenzione nelle strade principali e nelle piazze più frequentate, non solo rendono la città più bella e accogliente, ma contribuiscono anche a creare un’atmosfera di festa che invita a riscoprire i luoghi e i negozi del centro storico. Con l’accensione delle luminarie, Ragusa si prepara così a vivere un Natale in cui l’arte, la bellezza e la tradizione si incontrano, rendendo omaggio alle festività con eleganza e allegria. Foto di repertorio

