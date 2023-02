Ragusa si illumina di giallo a supporto di Patrick Zaki. FOTO

La città di Ragusa si è illuminata di giallo stasera, 24 febbraio, in segno di solidarietà verso Patrick Zaki, studente universitario egiziano ancora detenuto per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per aver espresso le proprie opinioni politiche sui social media. La manifestazione è stata organizzata dal Gruppo Italia 228 di Amnesty International e ha visto la partecipazione di molti cittadini, tra cui il sindaco Peppe Cassì.

Patrick Zaki è stato arrestato il 7 febbraio di tre anni fa e dopo 22 mesi di detenzione è stato rilasciato, ma la sua persecuzione giudiziaria continua. Il processo che lo vede imputato in Egitto è stato rinviato numerose volte e la nona udienza si terrà quando saranno stati superati i tre anni di questa persecuzione giudiziaria. Patrick è sotto processo per aver difeso la sua comunità, la minoranza cristiano-copta, parlando della discriminazione che subisce.

La manifestazione a Ragusa ha avuto lo scopo di promuovere e sostenere la richiesta della liberazione di Patrick, per tenere alta l’attenzione sulla sua vicenda giudiziaria e per sottolineare l’importanza della difesa dei diritti umani in tutto il mondo. Il Comune di Ragusa ha illuminato di giallo la facciata del Municipio per mostrare la solidarietà della città verso Patrick e la sua lotta per la libertà.

La partecipazione del sindaco Peppe Cassì ha dato ulteriore rilevanza alla manifestazione, dimostrando l’impegno dell’amministrazione comunale nella difesa dei diritti umani e nella lotta contro ogni forma di discriminazione.

In conclusione, la manifestazione che si è svolta a Ragusa è stata molto significativa, dimostrando che l’impegno per la difesa dei diritti umani non conosce confini. La cittadinanza ha dimostrato la propria solidarietà verso Patrick Zaki e la sua lotta per la libertà, sottolineando l’importanza di non abbassare la guardia e di continuare a tenere alta l’attenzione sulla sua vicenda giudiziaria.