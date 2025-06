Ragusa si fa libreria sotto le stelle: Camilleri protagonista dell’apertura di “A tutto volume”

Da domani, giovedì 12 giugno, Ragusa torna a respirare cultura con la XVI edizione di “A Tutto Volume – Libri in Festa”, il festival che trasforma le piazze, i vicoli e i palazzi barocchi della città in una grande libreria a cielo aperto. Un evento attesissimo che fino al 15 giugno porterà oltre 50 appuntamenti gratuiti, autori di fama nazionale e internazionale, reading, musica, incontri per grandi e piccoli.

Si parte con un omaggio speciale: il centenario di Andrea Camilleri, il grande scrittore siciliano che ha raccontato come nessun altro la sua terra. In apertura, una mostra-evento unica raccoglierà tutte le edizioni – italiane e straniere – dei suoi romanzi, accompagnata da un tributo musicale del Vigata Quintet e dalla partecipazione delle figlie Andreina e Mariolina Camilleri. A condurre la serata inaugurale sarà Paolo Verri. L’evento si svolgerà alle 20 presso la rotonda del Lungomare Andrea Doria. Interverranno anche Mauro Novelli e Vanessa Roghi. Al mattino, invece, appuntamento alle ore 12 a Palazzo La Rocca con l’inaugurazione della mostra Camilleri 100 libri letti, scritti e visti, in collaborazione con Casa Manzoni, Fondo Camilleri, Fonazione Arnoldo e Alberto Mondadori Sellerio.

