A Ragusa torna la festa dei libri A Tutto Volume: ecco chi saranno gli ospiti

Quando le piazze si trasformano in librerie a cielo aperto. Dal 12 al 15 giugno, la città di Ragusa torna ad accendersi con “A Tutto Volume – Libri in Festa”, giunto alla sedicesima edizione. E mai come quest’anno, il Festival si apre con un omaggio importante: il centenario della nascita di Andrea Camilleri, narratore della Sicilia profonda e padre dell’indimenticabile commissario Montalbano.

Ad inaugurare il festival sarà infatti una mostra-evento unica, che raccoglie tutte le edizioni – italiane e straniere – dei suoi romanzi. A partecipare all’evento d’apertura, condotto da Paolo Verri, saranno le figlie Andreina e Mariolina Camilleri, accompagnate dalle note del Vigata Quintet, in un tributo intimo e collettivo al genio letterario siciliano più amato al mondo. “Un approfondimento doveroso per uno scrittore carissimo alla nostra terra, che ha saputo raccontarne la bellezza e le contraddizioni”, spiega Alessandro Di Salvo, direttore artistico del festival.

Tra le pagine e le piazze: una Ragusa da sfogliare

Non solo Camilleri. Il programma del festival – promosso dalla Fondazione degli Archi – si annuncia ricchissimo, con oltre 50 appuntamenti e cinque sezioni tematiche: Letteratura, Biografie, Attualità, Arte/Musica/Fotografia, Scienza e Ambiente. Un’offerta che attraversa i generi e le generazioni, portando nei vicoli barocchi i grandi protagonisti della scena culturale italiana e internazionale.

Tra gli ospiti di punta: Edoardo Albinati, Alice Basso, Attilio Bolzoni, Chiara Francini, Ildefonso Falcones (che presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo), Luigi de Magistris, Lidia Ravera, Annalisa Monfreda, Cristina Cassar Scalia e Telmo Pievani.

In questa edizione anche una novità dedicata ai più piccoli: il centro storico ospiterà letture, laboratori e attività per bambini, per coltivare la passione per i libri sin dalla tenera età.

© Riproduzione riservata