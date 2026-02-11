Ragusa scende in campo per Niscemi: raccolta beni di prima necessità per le vittime della frana

L’Assessorato alla Protezione Civile e allo Sviluppo di Comunità del Comune di Ragusa ha lanciato un appello alla cittadinanza per sostenere le persone colpite dalla disastrosa frana di Niscemi. Presso l’Istituto Tecnico Commerciale “F. Besta” di Ragusa, in via Aldo Moro 2, è stata attivata una raccolta di beni di prima necessità, operativa fino al 20 febbraio 2026, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Beni di prima necessità richiesti

Tra gli alimenti richiesti figurano cibo a lunga conservazione, come pasta, riso, cereali, legumi, salumi, formaggi, prosciutti, carne e pesce in scatola, latte e latticini, biscotti, sughi, salse, olio di oliva e di semi, aceto, sale, zucchero, miele, caffè, acqua e alimenti per l’infanzia.

Oltre agli alimenti, sono graditi anche prodotti per l’igiene personale e per la casa, tra cui sapone solido e liquido, shampoo, bagno schiuma, dentifricio, spazzolino, schiuma da barba, salviette, piatti e posate monouso, scottex e tovaglioli.

Consegna e supporto diretto

Al termine della raccolta, tutti i beni saranno ritirati dalla Protezione Civile Comunale e consegnati direttamente al Centro di Assistenza della popolazione di Niscemi, garantendo un supporto immediato e concreto alle famiglie colpite dalla frana. L’iniziativa rappresenta un atto di solidarietà collettiva, un modo per offrire sostegno e vicinanza a chi sta vivendo momenti di grande difficoltà.

