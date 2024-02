Ragusa Rugby, vittoria con vista su Palermo

Una domenica per il Ragusa Rugby, che ha ottenuto un doppio successo sia nell’Under 16 che nella Serie C maschile contro Melrose Milazzo.Il direttore tecnico, Angelo Iozzia, ha espresso soddisfazione per la giornata di rugby e ha ringraziato i ragazzi del Melrose Milazzo Under 16 per la loro partecipazione. Ha sottolineato l’importanza del confronto a questa età e non vede l’ora di giocare contro di loro anche in trasferta.Iozzia ha elogiato lo spirito e il livello di condizione atletica dei ragazzi, sottolineando che la stagione è solo a metà e che c’è ancora molto lavoro da fare. Ha anche lodato la buona prestazione della squadra Senior, evidenziando il valore del turn over e l’impressione positiva data dagli atleti coinvolti.La partita è stata un ulteriore segnale di crescita collettiva per la squadra, con Yblon, Daniele Calabrò, Melrose Milazzo e Graziano Lorefice del Ragusa Rugby, che si sono distinti e hanno ricevuto riconoscimenti individuali.Ora il Ragusa Rugby guarda avanti alla sfida contro la prima del girone a Palermo, una partita affascinante e difficile che darà importanti risposte per il futuro della squadra.