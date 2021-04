Ragusa: protesta dei lavoratori del comparto agricolo - Ragusa Oggi

Ragusa: protesta dei lavoratori del comparto agricolo

Come preannunziato dalle Organizzazioni sindacali di categoria si è svolta stamani a Ragusa presso la Piazza Matteotti la manifestazione di protesta degli addetti al comparto agricolo provinciale uno dei più significativi per l’economia della zona iblea.

Non molti per la verità i partecipanti all’evento ma tutti molto convinti dell’iniziativa che è rivolta al Governo nazionale e regionale affinchè vengano adottati provvedimenti di sostegno al settore che sta vivendo, come ci ha dichiarato la dirigente sindacale Emanuela Cappellini che ha ci anche svolto una dettagliata relazione sulla vicenda della crisi dell’agricoltura nella nostra area e che sta vivendo momenti di gravi difficoltà soprattutto a causa della pandemia del Covid.

Insomma una situazione che deve vedere assoluti ed urgenti interventi da parte governativa se non si vuole davvero arrivare a crisi più grave di quella esistente o addirittura irreversibile soprattutto per i lavoratori addetti al settore sia locali che immigrati.

Franco Portelli