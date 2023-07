Ragusa Pride: straordinaria partecipazione per lottare e avere “gli stessi diritti”. VIDEO LIVE

“Vogliamo gli stessi diritti, vogliamo gli stessi diritti, vogliamo gli stessi diritti”. Questa una delle frasi chiave ripetuta più volte durante il flashmob che si è svolto in piazza Malta a Marina di Ragusa, una delle tappe della parata finale del Ragusa Pride 2023. In migliaia si sono ritrovati per manifestare e sfilare sul lungomare in un corteo colorato e ricco di diversità che sono anche unicità e che diventano dunque bellezza, come spiega lo slogan sullo striscione principale. A promuovere la manifestazione sono stati Agedo Ragusa, Arcigay Ragusa, Katastolè Prospettive, UAAR Ragusa. Mediapartner è il nostro sito web Ragusaoggi.it che sta trasmettendo in diretta l’evento.

Tra i testimonial dell’evento ci sono stati i “Papà per scelta”, due ragazzi che hanno deciso di diventare padri attraverso la fecondazione assistita. Questi papà hanno sfilato per le strade di Marina di Ragusa dimostrando che l’amore e la famiglia non hanno confini.

GUARDA LA DIRETTA DI RAGUSAOGGI.IT

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di rilanciare la battaglia sui diritti, promuovendo l’uguaglianza e la libertà di espressione. Durante la parata, sono esposti cartelli e striscioni che chiedono il rispetto dei diritti delle persone LGBT+, la fine delle discriminazioni e l’uguaglianza di genere.

L’evento ha visto la partecipazione di molte associazioni e organizzazioni locali che hanno lavorato duramente per organizzare un evento di grande successo. Il Ragusa Pride ha dimostrato che la città è aperta e inclusiva e ha messo in luce l’importanza di celebrare la diversità e promuovere l’uguaglianza.