Ragusa: premio “Nicholas Green”

La cerimonia di premiazione del concorso “Nicholas Green” si terrà domenica 6 ottobre alle 10.30 presso il Centro Culturale Commerciale di Ragusa, in via Giacomo Matteotti 61. Il concorso, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie, celebra la solidarietà umana e, in particolare, la donazione di organi per fini di trapianto. Questo evento, legato alla memoria di Nicholas Green, il bambino statunitense di 7 anni tragicamente ucciso in Sicilia nel 1994, mira a sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza del dono di organi come gesto di rinascita.

Il bando per l’anno scolastico 2024/2025 è già stato lanciato, con premi per nove studenti per provincia, distribuiti tra scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti potranno presentare elaborati in varie forme artistiche: spot pubblicitari, fumetti, elaborazioni grafiche, pittoriche o scultoree, composizioni in prosa o poesia, e prodotti multimediali.

L’iniziativa è promossa dall’AIDO, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Comune di Ragusa. La cerimonia è un’occasione simbolica per richiamare l’attenzione sulla solidarietà umana e l’importanza della donazione degli organi, un gesto che può letteralmente salvare vite.

Per maggiori dettagli sul bando, il link è disponibile qui: Premio Nicholas Green 2024/2025.

