Ragusa premia i giovani talenti: attestati di merito ai diplomati con il massimo dei voti

In un segno concreto di valorizzazione del talento giovanile e dell’impegno scolastico, l’Amministrazione comunale di Ragusa conferirà attestati di merito agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con 10 e lode. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, si terrà venerdì 5 settembre alle ore 17:00 nella sala consiliare del Palazzo di Città.

Alla cerimonia parteciperanno studenti, famiglie, docenti, insieme al sindaco Giuseppe Cassì, all’assessora all’Istruzione Catia Pasta, alla Giunta e ai consiglieri comunali.

«Premiare i giovanissimi per l’eccellenza scolastica non è solo un riconoscimento formale, ma un messaggio di costanza e determinazione per tutta la comunità», spiega il sindaco Cassì. L’iniziativa punta a promuovere la cultura del merito, sostenere i giovani nel loro percorso di crescita e sottolineare l’importanza della formazione, spesso trascurata a favore dei risultati sportivi o mediatici.

L’assessora Catia Pasta aggiunge: «L’attestato di merito è uno stimolo a proseguire con passione nello studio e a sentirsi parte attiva della comunità. Onorare il merito significa rafforzare non solo l’autostima individuale, ma anche il senso civico dei giovani». L’iniziativa potrebbe diventare un appuntamento annuale, con un numero crescente di studenti da premiare per i risultati raggiunti.

