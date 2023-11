Ragusa piange Giorgio Occhipinti morto a Milano dopo incidente

Ragusa piange per la tragica scomparsa di Giorgio Occhipinti, 32 anni, giovane poliedrico noto non solo per le sue doti di calciatore, ma anche per la sua personalità contagiosa. Giorgio ha perso la vita ieri sera a Milano in un incidente autonomo in moto.

La serata avrebbe dovuto essere un momento di svago e allegria, con Giorgio che si era recato a casa di amici per una cena e successivamente avrebbe dovuto incontrarli al bowling. Giorgio non è mai arrivato all’appuntamento.

Ciò che rende ancora più dolorosa questa tragedia è il fatto che non ci sono segni di frenata sul luogo dell’incidente, suggerendo la possibilità di un improvviso malore. Per comprendere appieno le circostanze della sua morte prematura, è stata disposta l’autopsia sul corpo di Giorgio.

Giorgio Occhipinti non era solo un talentuoso calciatore, ma anche una persona dallo spirito vivace e amichevole. La sua presenza positiva e il suo impegno nel campo sportivo lo avevano reso un membro stimato della comunità. La notizia della sua morte ha scosso non solo gli amici e i familiari, ma anche tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. “Eri “Genio e Sregolatezza” in campo, adesso puoi continuare a fare esultare tutti, ovunque sarai “, scrive sui social l’associazione sportiva Pro Ragusa dove Giorgio aveva giocato. Anche altre squadre, come il Ragusa Calcio dove era stato per due anni, lo ricordano con altri commossi messaggi.