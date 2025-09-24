Ad Acate sarà aperto un nuovo Punto Prelievi che verrà inaugurato venerdì 26 settembre alle ore 9, nei locali del Poliambulatorio di piazza Matteotti 69. La nuova postazione permetterà agli utenti di effettuare esami ematochimici direttamente in città, senza la necessità di spostarsi verso altre strutture della provincia. L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione territoriale […]
Ragusa ospita le “Olimpiadi del Teatro”: quattro giorni alla ricerca della felicità
24 Set 2025 13:39
Dal 25 al 28 settembre, Ragusa si trasforma in un grande palcoscenico diffuso con le “Olimpiadi del Teatro – alla ricerca della felicità”, progetto ideato da Vicky Di Quattro per il Teatro Donnafugata e sostenuto dal Ministero della Cultura. Quattro giorni di spettacoli, incontri, cammini nella natura e riflessioni filosofiche, tutti pensati per indagare il significato della felicità.
Giardino della felicità: apertura immersiva nel verde
Il festival si apre giovedì 25 settembre alle 18 con il “Giardino della felicità”, installazione ai Magazzini Donnafugata sostenuta da Confagricoltura Ragusa e Barocco Garden Club. Tra piante, citazioni di grandi autori e fronde, i visitatori possono lasciare il loro pensiero sul muro della felicità, rispondendo alla domanda: “Cosa è per te la felicità?”. L’ingresso è gratuito.
Incontri e riflessioni: felicità tra natura e comunità
Venerdì 26 settembre, alle 19:00, il Magazzino di Palazzo Arezzo di Donnafugata ospita l’incontro “Flower Power. Le piante e i loro diritti” con Alessandra Viola e Luigi De Vecchi, presidente della Fondazione Sylva, per riflettere su scienza, etica ed ecologia. La sera, alle 21:00 in Piazza Pola, Eleonora Bordonaro con i Giudei di San Fratello porta in scena “Roda”, un rito musicale che unisce tradizione popolare e ricerca sonora.
Un festival tra grandi nomi e giovani talenti
Nei giorni successivi, Ragusa ospiterà dialoghi e spettacoli con Alessandro Baricco, Alessandro Preziosi, Giovanni Ventimiglia, Marcello Veneziani, Davide Rondoni, Mario Incudine e David Coco, che interpreterà i lavori della Summer School guidata da Claudio Fava con la Scuola Itaca.
Natura e teatro: i Sentieri di Sylva
Il 27 e 28 settembre, grazie a Fondazione Sylva e AOG Trekking, si terranno i “Sentieri di Sylva”, cammini poetici e percorsi sensoriali all’alba tra montagna e mare, con l’obiettivo di unire la ricerca della felicità alla contemplazione del paesaggio.
Prenotazioni e informazioni
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, eccetto lo spettacolo di Alessandro Preziosi. Prenotazioni obbligatorie sul sito ufficiale: www.teatrodonnafugata.it
© Riproduzione riservata