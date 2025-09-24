Ragusa ospita le “Olimpiadi del Teatro”: quattro giorni alla ricerca della felicità

Dal 25 al 28 settembre, Ragusa si trasforma in un grande palcoscenico diffuso con le “Olimpiadi del Teatro – alla ricerca della felicità”, progetto ideato da Vicky Di Quattro per il Teatro Donnafugata e sostenuto dal Ministero della Cultura. Quattro giorni di spettacoli, incontri, cammini nella natura e riflessioni filosofiche, tutti pensati per indagare il significato della felicità.

Giardino della felicità: apertura immersiva nel verde

Il festival si apre giovedì 25 settembre alle 18 con il “Giardino della felicità”, installazione ai Magazzini Donnafugata sostenuta da Confagricoltura Ragusa e Barocco Garden Club. Tra piante, citazioni di grandi autori e fronde, i visitatori possono lasciare il loro pensiero sul muro della felicità, rispondendo alla domanda: “Cosa è per te la felicità?”. L’ingresso è gratuito.

Incontri e riflessioni: felicità tra natura e comunità

Venerdì 26 settembre, alle 19:00, il Magazzino di Palazzo Arezzo di Donnafugata ospita l’incontro “Flower Power. Le piante e i loro diritti” con Alessandra Viola e Luigi De Vecchi, presidente della Fondazione Sylva, per riflettere su scienza, etica ed ecologia. La sera, alle 21:00 in Piazza Pola, Eleonora Bordonaro con i Giudei di San Fratello porta in scena “Roda”, un rito musicale che unisce tradizione popolare e ricerca sonora.

Un festival tra grandi nomi e giovani talenti

Nei giorni successivi, Ragusa ospiterà dialoghi e spettacoli con Alessandro Baricco, Alessandro Preziosi, Giovanni Ventimiglia, Marcello Veneziani, Davide Rondoni, Mario Incudine e David Coco, che interpreterà i lavori della Summer School guidata da Claudio Fava con la Scuola Itaca.

Natura e teatro: i Sentieri di Sylva

Il 27 e 28 settembre, grazie a Fondazione Sylva e AOG Trekking, si terranno i “Sentieri di Sylva”, cammini poetici e percorsi sensoriali all’alba tra montagna e mare, con l’obiettivo di unire la ricerca della felicità alla contemplazione del paesaggio.

Prenotazioni e informazioni

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, eccetto lo spettacolo di Alessandro Preziosi. Prenotazioni obbligatorie sul sito ufficiale: www.teatrodonnafugata.it

ALESSANDRA VIOLA

