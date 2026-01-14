Ragusa, nasce il Comitato “Società Civile per il NO” al referendum sulla giustizia

Anche a Ragusa si è costituito il Comitato “Società Civile per il NO al Referendum costituzionale” sui temi della giustizia. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro della campagna nazionale, adotta uno slogan chiaro e incisivo: “Vota NO per difendere Giustizia, Costituzione, Democrazia”.

Il Comitato ragusano ha già raccolto l’adesione di numerose realtà associative e politiche, tra cui CGIL, Anpi, Auser, Libera, Associazione Italiana Maestri Cattolici, Movimento Federalista d’Europa Ragusa, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Acli, Alleanza Verdi e Sinistra, Avvocati per il No, Europa Verde, Laboratorio Berlinguer Comiso, Demos, Lista Spiga Comiso, Sinistra Futura, Territorio e Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Tra le personalità della società civile coinvolte figura anche il Magistrato Bruno Giordano.

L’obiettivo del Comitato è quello di trasformare la campagna referendaria in un esercizio collettivo di partecipazione e consapevolezza civica, promuovendo iniziative pubbliche, momenti di approfondimento, assemblee e incontri sul territorio. Il Comitato si propone come spazio aperto di confronto e mobilitazione, capace di coinvolgere associazioni, mondo del lavoro, realtà culturali e cittadini, con l’intento di informare e stimolare una scelta consapevole sul futuro della democrazia italiana.

“Il Comitato di Ragusa nasce con la convinzione che la democrazia non sia mai un bene acquisito una volta per tutte. Va difesa ogni giorno, con la partecipazione, con le idee e, quando serve, con un voto che sappia dire NO per custodire l’essenziale”, affermano i promotori dell’iniziativa.

