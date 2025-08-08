Ragusa, miti e ironia sotto le stelle: Liolà ospita Maria Giovanna Fanelli

La rassegna culturale Liolà torna venerdì 8 agosto alle 21:30 con un appuntamento dedicato ai libri e alla narrazione nel suggestivo Giardino delle Suore del Sacro Cuore (ingresso da via Augusta). Protagonista della serata sarà Maria Giovanna Fanelli, che presenterà “Spiccioli Mitologici – piccola antologia mitologica senza pretese” (Operaincerta Editore).

La raccolta, composta da tredici racconti più uno, propone una rivisitazione libera e originale della mitologia greca. Senza un filo conduttore rigido, l’autrice segue istinto e curiosità per scegliere i miti da narrare, adottando uno stile vicino al parlato, capace di rendere la lettura accessibile e coinvolgente anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del mito.

A dialogare con Fanelli sarà Flora Monello, mentre Chiara Dell’Albani leggerà alcuni brani, portando in scena voci e atmosfere del libro. «I miti parlano di coraggio, potere, invidia, amore… della nostra umanità» sottolineano le organizzatrici Caterina Giardina, Elide Poscia e Cecilia Tumino, evidenziando come l’ironia della scrittrice offra anche leggerezza e nuovi spunti di riflessione.

Giunta all’ottava edizione, la rassegna Liolà, promossa dalla Pro Loco Mazzarelli con il supporto del Comune di Ragusa, propone eventi che intrecciano immaginazione, memoria e senso di comunità. Ingresso libero.

© Riproduzione riservata