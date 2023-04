Ragusa. La palazzina in centro storico confiscata alla mafia: accoglierà 7 famiglie bisognose

In pieno centro città, a due passi da corso Italia, una palazzina confiscata alla criminalità è stata interamente ristrutturata dal Comune di Ragusa ed è ora pronta ad accogliere 7 famiglie bisognose di un alloggio.

Stamani, alla cerimonia di consegna dei lavori svolta all’angolo tra via IV novembre e via Sacerdote Cabibbo, erano presenti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai Lavori Pubblici Gianni Giuffrida, il presidente del Consiglio Fabrizio Ilardo e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

COME SONO COSTITUITE LE 7 UNITA’ IMMOBILIARI

Si tratta di un primo step di un intervento più ampio che prevede la realizzazione di 22 alloggi destinati a questa importante finalità.

Le sette unità immobiliari vanno dai 65 agli 80 metri quadrati e sono dotate di balcone o terrazzo, nonché di impianti energetici autonomi.

L’intervento di ristrutturazione dell’intero palazzo ha previsto una rimodulazione della tipologia interna per ottimizzare e meglio distribuire gli spazi, in linea con una funzione abitativa moderna, la riqualificazione edilizia oltre che azioni di efficientamento energetico.

La procedura avviata nel 2020 è partita con il decreto di finanziamento arrivato dalla Regione Siciliana a fine 2021.