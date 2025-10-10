In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
“Ragusa in Rosa”, campagna LILT ed Ergon: al via prenotazioni visite senologiche gratuite a Interspar Ragusa
10 Ott 2025 12:33
Da sabato 11 ottobre a martedì 15 ottobre sarà possibile prenotare le visite senologiche gratuite promosse dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Ragusa e da Ergon S.p.A., attraverso l’insegna Interspar, nell’ambito della campagna “Ragusa in Rosa: preveniamo insieme”.
Le visite si svolgeranno il 16 e 17 ottobre presso l’Interspar Le Dune di Ragusa (via Giorgio La Pira 21/23), in un’area riservata all’interno del punto vendita. Durante l’iniziativa sarà possibile ricevere informazioni utili sulla diagnosi precoce e sui corretti stili di vita.
La campagna sarà ufficialmente presentata martedì 15 ottobre alle 10.30, nel corso di una conferenza stampa presso lo stesso punto vendita. Interverranno: Concetta Lo Magno, responsabile marketing Ergon, Maria Teresa Fattori, presidente LILT Ragusa, Dott.ssa Federica Lauria, specialista senologa.
Gli interventi illustreranno gli obiettivi della campagna e l’importanza della prevenzione del tumore al seno.
