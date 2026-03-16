Ragusa in Musica: Duo Pitros illumina la scena con “Rapsodia di stelle”

Prosegue con grande successo la 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”, diretta dalla pianista Diana Nocchiero. Sabato 21 marzo, alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà l’atteso concerto “Rapsodia di stelle”, un appuntamento speciale del Duo Pitros, formato da Luigi Santo alla tromba e Daniela Gentile al pianoforte, recupero dell’evento inizialmente previsto lo scorso 24 gennaio.

Il concerto promette un viaggio sonoro unico, attraversando stili e epoche diverse. L’apertura sarà affidata al rigore elegante del linguaggio barocco, seguita da una sonata per tromba e pianoforte caratterizzata da forte tensione espressiva e brillantezza tecnica. Il programma si arricchisce poi del tango argentino, carico di pathos e suggestioni, fino a culminare con la celebre “Rhapsody in Blue” di George Gershwin, reinterpretata per tromba e pianoforte in un finale travolgente, ricco di energia e influenze jazz.

«Questo concerto è pensato come un attraversamento di mondi sonori molto diversi – spiega Diana Nocchiero – che mostra la straordinaria duttilità della tromba e la sua capacità di dialogare con il pianoforte. Dal rigore stilistico alle contaminazioni moderne, il programma dimostra come la musica possa parlare linguaggi differenti senza perdere intensità e profondità emotiva».

Il Duo Pitros vanta oltre vent’anni di esperienza internazionale e un’intesa maturata sul palco, capace di rendere ogni esecuzione precisa e coinvolgente. Il repertorio spazia dal romanticismo russo alla tradizione eclettica americana, offrendo al pubblico un percorso musicale narrativo ricco di contrasti e emozioni.

Per informazioni e prenotazioni, il pubblico può contattare il numero 349 2993208 (anche WhatsApp), scrivere a associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito ufficiale www.melodicaweb.it.

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