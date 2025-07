Ragusa: il 10 luglio concerto gratuito di Eugenio Finardi

Le pietre dorate del barocco ibleo si preparano a vibrare al ritmo della grande musica d’autore. Parte giovedì 10 luglio l’attesissima rassegna “Sagrato d’autore”, che animerà le serate estive nel cuore di Ragusa, all’ombra maestosa della cattedrale di San Giovanni Battista. Un connubio di bellezza architettonica, cultura e sonorità d’autore che promette di trasformare il centro storico in un palcoscenico emozionante e coinvolgente.

A inaugurare la manifestazione, promossa dal Comune di Ragusa in collaborazione con la Marcello Cannizzo Agency – che proprio nel 2025 festeggia i suoi trent’anni di attività nel panorama degli eventi – sarà un gigante della musica italiana: Eugenio Finardi, in concerto con la sua band giovedì 10 luglio alle ore 21:30. L’evento è gratuito.

Finardi, autentico pioniere del cantautorato italiano, porterà sul palco i brani che hanno segnato intere generazioni: da Musica ribelle a La radio, passando per Le ragazze di Osaka, Extraterrestre e La forza dell’amore. Un artista dalla carriera cinquantennale, capace di fondere rock, introspezione e impegno civile in uno stile inconfondibile. Proprio di recente, ha ricevuto la targa Mei come artista indipendente dell’anno, conferma della sua continua attualità nel panorama musicale italiano.

“Sagrato d’autore” non è solo musica, ma un’esperienza a tutto tondo che mette insieme arte, territorio e memoria, trasformando lo spazio sacro del sagrato in un teatro urbano di emozioni. La rassegna proseguirà fino al 18 agosto con altri appuntamenti che vedranno protagoniste grandi firme della scena musicale nazionale. Appuntamento giovedì 10 luglio, ore 21:30 presso il sagrato della cattedrale di San Giovanni Battista. Ingresso libero.

