Ragusa Ibla, chiusura del “Cinematografo Viaggiante”: al Giardino Ibleo l’ultima proiezione con Montalbano

Si chiude con un appuntamento speciale la rassegna estiva di cinema all’aperto “Cinematografo Viaggiante”. Venerdì 26 settembre, alle ore 21:00, il Giardino Ibleo, nel cuore del centro storico barocco, ospiterà l’ultima proiezione della stagione: “La forma dell’acqua”, il celebre primo episodio della serie televisiva dedicata al commissario Montalbano, diretto da Alberto Sironi.

Un finale tra cinema, Sicilia e Mediterraneo

La pellicola, che aprì il ciclo televisivo ispirato ai romanzi di Andrea Camilleri, unisce mistero, memoria e l’inconfondibile atmosfera mediterranea. Non a caso è stata inserita nella rassegna “Storie di Sicilia, storie di Montalbano”, che in queste settimane ha animato il Giardino Ibleo con proiezioni a ingresso gratuito.

