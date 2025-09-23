La Stroke Unit dell’ASP di Ragusa, con sede all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, si conferma tra le migliori realtà italiane nella lotta all’ictus cerebrale. Nel secondo trimestre del 2025, l’unità diretta dal dottor Antonello Giordano ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Diamond, il più alto conferito dal programma internazionale ESO/ISA-Angels. Un premio che certifica la capacità della […]
Ragusa Ibla, chiusura del “Cinematografo Viaggiante”: al Giardino Ibleo l’ultima proiezione con Montalbano
23 Set 2025 16:53
Si chiude con un appuntamento speciale la rassegna estiva di cinema all’aperto “Cinematografo Viaggiante”. Venerdì 26 settembre, alle ore 21:00, il Giardino Ibleo, nel cuore del centro storico barocco, ospiterà l’ultima proiezione della stagione: “La forma dell’acqua”, il celebre primo episodio della serie televisiva dedicata al commissario Montalbano, diretto da Alberto Sironi.
Un finale tra cinema, Sicilia e Mediterraneo
La pellicola, che aprì il ciclo televisivo ispirato ai romanzi di Andrea Camilleri, unisce mistero, memoria e l’inconfondibile atmosfera mediterranea. Non a caso è stata inserita nella rassegna “Storie di Sicilia, storie di Montalbano”, che in queste settimane ha animato il Giardino Ibleo con proiezioni a ingresso gratuito.
