Ragusa Ibla celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica con visite gratuite a San Francesco all’Immacolata

Domenica 22 febbraio, la suggestiva atmosfera di Ragusa Ibla farà da scenario alla Giornata Internazionale della Guida Turistica, un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale attraverso il racconto e la competenza delle guide professioniste.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Guide Turistiche della Provincia di Ragusa in collaborazione con la Diocesi di Ragusa, nell’ambito della ricorrenza istituita nel 1990 dalla World Federation of Tourist Guide Associations per promuovere il ruolo fondamentale della guida turistica nella divulgazione della storia, dell’arte e delle tradizioni dei territori.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà la storica Chiesa di San Francesco all’Immacolata, che aprirà le porte ai visitatori con visite guidate gratuite dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

L’edificio rappresenta una preziosa testimonianza delle diverse ricostruzioni urbane avvenute nei secoli e, secondo la tradizione, sarebbe stato anche dimora dei Conti Chiaramonte, signori della Contea di Modica.

La fondazione della chiesa e dell’annesso convento risale ai frati minori conventuali, poco dopo la morte di San Francesco d’Assisi. L’ordine francescano ottenne rapidamente la fiducia della comunità locale, ricevendo donazioni e accogliendo nella chiesa le sepolture di importanti famiglie nobili del territorio.

Tra queste spicca quella di Corrado Arezzo, ultimo barone di Donnafugata, che fece realizzare nei pressi dell’altare la cappella gentilizia della famiglia Arezzo.

