Ragusa guarda al futuro della cultura: nasce il progetto “L’Isola delle Scrittrici”

Prende ufficialmente il via a Ragusa il progetto culturale “L’Isola delle Scrittrici”, un’iniziativa che si inserisce nel percorso di avvicinamento al centenario dell’istituzione della Provincia, previsto per il 2027. La prima riunione del comitato scientifico, ospitata presso la sede del Libero Consorzio Comunale, segna l’inizio di un lavoro che punta a valorizzare la scrittura femminile come chiave di lettura dell’identità del territorio.

A guidare il progetto è la presidente Maria Rita Schembari, che ha sottolineato la volontà di costruire un percorso culturale duraturo, capace di restituire visibilità e centralità alle autrici e al loro contributo nella narrazione storica e sociale del Sud-Est siciliano.

Il comitato scientifico, composto da studiose ed esperti del settore, si propone di intrecciare letteratura, memoria e territorio, dando vita a un progetto che non si limiterà alle celebrazioni ma ambisce a diventare un punto di riferimento stabile nel panorama culturale locale.

Tra i temi emersi durante l’incontro, particolare attenzione è stata riservata ai diari di viaggio al femminile dell’Ottocento, considerati una preziosa testimonianza del rapporto tra donne, paesaggio e Mediterraneo. Un filone di ricerca che apre nuove prospettive, non solo sul piano letterario, ma anche su quello turistico e identitario.

Il progetto si inserisce infatti in una visione più ampia di sviluppo territoriale, in linea con le strategie della Enjoy Barocco – South East Sicily e con il Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2026–2028, rafforzando il legame tra cultura e promozione del territorio.

“Lavorare sui diari di viaggio significa riscoprire uno sguardo femminile sul nostro territorio e trasformarlo in una leva di conoscenza e sviluppo”, ha evidenziato la presidente, ribadendo l’importanza di un approccio integrato tra ricerca, memoria e valorizzazione turistica.

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