Ragusa: furto sacrilego a San Luigi. Rubate ostie consacrate

Furto sacrilego nella chiesa di San Luigi a Ragusa. Tra venerdì e sabato ignoti hanno forzato la porta sul retro della chiesa. Una volta entrati, i ladri sono riusciti ad aprire tabernacolo all’interno del quale erano custodite due teche con altrattante ostie consacrate. Il parroco della chiesa di San Luigi, padre Luca Tuttobene, ha informato il vicario generale e ha sporto denuncia.

COSA VUOL DIRE RUBARE LE OSTIE

La Polizia, contattata alla scoperta dell’accaduto, ha effettuato il primo sopralluogo per verificare la dinamica di quanto accaduto. Per la comunità cristiana il furto dell’ostia consacrata, l’eucaristia, è un furto sacrilego che necessita di una “riparazione”. È stata programmata una veglia di preghiera per il prossimo giovedì.

Foto di Giovanni Gurrieri da profilo social della parrocchia di San Luigi Gonzaga