Ragusa fra le province d’Italia con le bollette più care

Ragusa fra le province italiane con le bollette più alte ed è un primato che non fa piacere a nessuno. E’ quanto rivela un’indagine condotta da SOStariffe.it e Segugio.it che hanno stilato la classifica delle province d’Italia con la spesa maggiore per le fatture di luce e gas in regime di Maggior Tutela. Oristano e Benevento sono le province dove si spende di più, segue Sondrio. Alle famiglie di Oristano, per fronteggiare la spesa per le uteze di un intero anno, servono circa 3 mila euro, cosiderando i consumi medi. Ma anche Ragusa non scherza.

L’indagine analizza anche il risparmio ottenibile passando alla migliore offerta del Mercato Libero e calcola anche il risparmio possibile per gli stessi consumatori in caso di passaggio alla miglior offerta del Mercato Libero disponibile in questo momento che permette di ridurre sensibilmente le bollette, garantendo un taglio alla spesa per luce e gas che arriva a 616 euro. Ad esempio, i consumatori di Oristano, potrebbero risparmiare circa 500 euro optando per il passaggio al Mercato Libero.

I RINCARI COLPISCONO IL NORD E IL SUD IN MODO INDISCRIMINATO

Ma i rincari colpiscono allo stesso modo Nord e Sud, se guardiamo le altre province con mega fatture: accanto ad Avellino, Belluno e Mantova, troviamo Lecce, Crotone, Vicenza e Caltanissetta. Se consideriamo soltanto le bollette dell’energia elettrica, secondo i dati dell’Osservatorio, è Roma la provincia con i costi più alti, capitale d’Italia e anche del caro bollette, con una spesa annua in regime di Maggior Tutela pari a 1.506 euro. I residenti di Roma sono in buona compagnia con quelli di Medio Campidano, i quali sostengono una spesa di 1.394 euro al mese. Al terzo posto troviamo i consumatori di Cagliari, che devono far fronte ad una spesa hanno la Maggior Tutela di 1.378 euro. S’inseriscono, loro malgrado, in questa classifica del caro-bolletta della luce anche diverse altre località sarde e siciliane, da Ogliastra a Olbia Tempio passando per Oristano, Carbonia Iglesias, Sassari e Ragusa.

A PROPOSITO DI RAGUSA

In provincia di Ragusa si spendono in media 1358 euro all’anno per l’energia elettrica e per questo rientra fra le province d’Italia con una maggiore spesa per la bolletta della luce ma, secondo questa indagine, se passasse al mercato libero risparmierebbe 297euro all’anno.