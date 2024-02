Ragusa Foto Festival: Massimo Siragusa è il direttore della XII edizione

La dodicesima edizione del Ragusa Foto Festival, sotto la guida della direzione artistica di Massimo Siragusa e Stefania Paxhia, promette di coniugare tradizione e innovazione. Questa storica manifestazione internazionale, che si tiene a Ragusa Ibla e dintorni, rappresenta un’opportunità unica per esplorare il mondo della fotografia contemporanea e promuovere la cultura visiva e letteraria.

Massimo Siragusa, fotografo di fama internazionale e docente allo IED di Roma, porterà la sua esperienza e la sua passione per la fotografia a questa nuova edizione del festival. Con il tema “La Pausa”, il Ragusa Foto Festival esplorerà il concetto di pausa in tutte le sue sfaccettature, dalla dimensione antropologica a quella sociale, riflettendo sulla necessità di fermarsi e riflettere nella frenesia della vita contemporanea.

Una delle novità di quest’anno è il cambiamento di data, con il festival che si terrà dal 30 agosto al 30 settembre, offrendo così un’occasione unica per scoprire l’incantevole borgo barocco di Ibla nel periodo estivo. Le mostre fotografiche saranno il cuore pulsante dell’evento, con un mix di autori affermati e giovani talenti, italiani e internazionali. Oltre alle mostre, ci saranno numerose iniziative collaterali, tra cui seminari, talk, proiezioni, workshop e visite guidate, per coinvolgere il pubblico in un’esperienza completa e coinvolgente.

Le esposizioni si protrarranno fino al 30 settembre, con location che spazieranno dai palazzi storici alle aree all’aperto, offrendo agli spettatori la possibilità di immergersi nell’affascinante mondo della fotografia contemporanea.

